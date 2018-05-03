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«Юта» на выезде победила «Хьюстон» и сравняла счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА
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«Юта» на выезде победила «Хьюстон» и сравняла счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 3 мая. «Хьюстон» на домашнем паркете проиграл «Юте» со счетом 108:116 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, в активе которого 32 очка и 11 передач. Новичок сезона, защитник «Юты» Донован Митчелл оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав рекордные для себя 11 передач. Кроме того, дабл-дабл в активе игроков гостей Руди Гобера (15 очков, 14 подборов) и Джея Краудера (15 очков, 10 подборов).
"Юта" сравняла счет в серии с победителем регулярного чемпионата «Хьюстоном» — 1-1. Следующий матч пройдет в ночь на 5 мая на паркете «Юты».
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