Митчелл отдал рекордные в карьере 11 результативных передач

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (116:108, 1-1) обновил личный рекорд по результативным передачам.

Митчелл завершил встречу с 11 ассистами. Его предыдущим достижением были 9 результативных передач, которые он отдал в выездном поединке регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» (107:95) в середине декабря.

Во втором матче с «Рокетс» 21-летний новичок «Юты» также набрал 17 очков, собрал 5 подборов и совершил 2 перехвата.