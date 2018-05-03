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Митчелл отдал рекордные в карьере 11 результативных передач
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Митчелл отдал рекордные в карьере 11 результативных передач 

Чемпионат.com 1 час назад
Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (116:108, 1-1) обновил личный рекорд по результативным передачам.
Митчелл завершил встречу с 11 ассистами. Его предыдущим достижением были 9 результативных передач, которые он отдал в выездном поединке регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» (107:95) в середине декабря.
Во втором матче с «Рокетс» 21-летний новичок «Юты» также набрал 17 очков, собрал 5 подборов и совершил 2 перехвата.
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