Куин Снайдер: «Инглс знал, что для победы нам нужны его броски, и он выполнил эти броски»

Главный тренер «Юты» Куин Снайдер прокомментировал победу своей команды над «Хьюстоном» во второй игре полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. «Юта» выиграла 116:108. Тренер прежде всего отметил Джо Инглса , который стал самым результативным игроком в своей команде: он набрал 27 очков.

— Каждый раз, когда Джо Инглсу надо было чуть прибавить, он это делал, — цитирует официальный сайт НБА Снайдера. — Он знал, что для общей победы ему нужно выполнить несколько важных бросков, и он их выполнил.