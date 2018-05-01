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31 очко Эмбиида не спасло «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном»
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31 очко Эмбиида не спасло «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном» 

Чемпионат.com 1 мая 2018
В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил — 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:26).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-бал из 31 очка и 13 подборов.
Лучшим в составе победителей стал защитник Терри Розир (29 очков, 8 подборов, 6 передач и 2 перехвата). 28 очков набрал Джейсон Тейтум, у Эла Хорфорда — 26 очков. В активе Маркуса Смарта 9 очков и 9 передач.
Второй матч серии состоится 4 мая в Бостоне.
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