НБА представила видео, посвящённое 5 лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли сокрушительные данки лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, а также защитников «Юты Джаз» Данте Экзама и Донована Митчелла, роскошный аллей-уп Хардена на центрового Клинта Капелу и эффектный блок-шот центрового «Джаз» Руди Гобера.
Напомним, в единственным матче минувшего игрового дня «Юта» победила «Хьюстон» со счётом 116:108 (1-1).
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.