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Сокрушительные данки Хардена и Митчелла — в топ-5 дня в НБА
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Сокрушительные данки Хардена и Митчелла — в топ-5 дня в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
НБА представила видео, посвящённое 5 лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли сокрушительные данки лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, а также защитников «Юты Джаз» Данте Экзама и Донована Митчелла, роскошный аллей-уп Хардена на центрового Клинта Капелу и эффектный блок-шот центрового «Джаз» Руди Гобера.
Напомним, в единственным матче минувшего игрового дня «Юта» победила «Хьюстон» со счётом 116:108 (1-1).
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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