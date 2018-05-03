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Кайри Ирвинг: «Молодые баскетболисты „Бостона“ играют как опытные ветераны»
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Кайри Ирвинг: «Молодые баскетболисты „Бостона“ играют как опытные ветераны» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Бостона» Кайри Ирвинг отметил, что молодые игроки «кельтов» показывают прекрасный баскетбол и в плей-офф НБА ведут команду вперед.
— В нашей команде есть молодые баскетболисты, но они играют как опытные ветераны, — приводит ESPN слова Ирвинга. — На протяжении сезона мы проделали отличную работу, помогая друг другу, и теперь они ведут нашу команду вперед. Поэтому мне остается только гордиться ими, Брэдом Стивенсом (главный тренер «Бостона». — прим. «СЭ») и нашим тренерским штабом.
Ирвинг пропускает плей-офф из-за травмы колена. В текущем сезоне 26-летний баскетболист принял участие лишь в регулярном чемпионате и сыграл 60 матчей.
Напомним, на данный момент «Бостон» борется с «Филадельфией» в 1/2 финала плей-офф и ведет в серии 1-0. Следуюбщая игра пройдет 4 мая на площадке «Селтикс».
Спорт-Экспресс: последние новости
"Бостон" выиграл первый матч у "Филадельфии", несмотря на 31 очко Эмбиида "Голден Стэйт" проиграл 55 матчей подряд, уступая 20 очков по хочу встречи "Тоттенхэм" в третий раз подряд набрал 70 очков за сезон
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