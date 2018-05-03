Кайри Ирвинг: «Молодые баскетболисты „Бостона“ играют как опытные ветераны»

Защитник «Бостона» Кайри Ирвинг отметил, что молодые игроки «кельтов» показывают прекрасный баскетбол и в плей-офф НБА ведут команду вперед.

— В нашей команде есть молодые баскетболисты, но они играют как опытные ветераны, — приводит ESPN слова Ирвинга. — На протяжении сезона мы проделали отличную работу, помогая друг другу, и теперь они ведут нашу команду вперед. Поэтому мне остается только гордиться ими, Брэдом Стивенсом (главный тренер «Бостона». — прим. «СЭ») и нашим тренерским штабом.

Ирвинг пропускает плей-офф из-за травмы колена. В текущем сезоне 26-летний баскетболист принял участие лишь в регулярном чемпионате и сыграл 60 матчей.

Напомним, на данный момент «Бостон» борется с «Филадельфией» в 1/2 финала плей-офф и ведет в серии 1-0. Следуюбщая игра пройдет 4 мая на площадке «Селтикс».