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Экс-нападающий «Сибири» Санников перешел в «Локомотив»
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Экс-нападающий «Сибири» Санников перешел в «Локомотив» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
27-летний форвард с 2008 года выступал за «Сибирь», но недавно покинул клуб.
В завершившемся сезоне он в 50 матчах набрал 26 (10+16) очков.
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