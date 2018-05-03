Нападающий Карлин продолжит выступать за «Северсталь»

Новый контракт рассчитан на два года, сообщается на официальном сайте клуба.

Карлин выступает за череповецкий клуб на протяжении двух сезонов. Провел 109 матчей, набрал 19 (13+6) очков.