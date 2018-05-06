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«Бостон» обыграл «Филадельфию» в третьем матче серии НБА
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«Бостон» обыграл «Филадельфию» в третьем матче серии НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Бостон Селтикс» на выезде одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 101:98 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, записавший на свой счет 24 очка.
У хозяев площадки лучшим стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-бла, набрав 22 очка и совершив 19 подборов.
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Бостона».
НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 3-й матч "Филадельфия Сиксерс" (Филадельфия) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 98:101 (20:19, 31:29, 17:21, 21:20, 9:12) "Филадельфия Сиксерс": Эмбиид — 22, Редик — 18, Симмонс — 16, Ильясова — 14, Белинелли — 12, Шарич — 11, Макконнел — 4, Ковингтон — 1, Бэйлесс, Андерсон, Джонсон, Луваву-Кабарро, Фульц, Холмс, Коркмаз "Бостон Селтикс": Тейтум — 24, Розир — 18, Браун — 16, Хорфорд — 13, Моррис — 9, Смарт — 9, Бэйнс — 7, Оджелей — 3, Ларкин — 2, Ирвинг, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе, Монро
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