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«Филадельфия» обыграла «Бостон» и сократила отставание в серии
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«Филадельфия» обыграла «Бостон» и сократила отставание в серии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Филадельфии Сиксерз»
«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке обыграл «Бостон Селтикс» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком встречи признан хорватский нападающий «Сиксерс» Дарио Шарич с 25 очками.
В составе победителей дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов оформил Джоэль Эмбиид и Бен Симмонс (19 очков и 13 подборов).
За «Селтикс» 20 очков набрал форвард Джейсон Тейтум.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».
НБА — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч Филадельфия Сиксерс (Филадельфия) — Бостон Селтикс (Бостон) — 103: 92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27)
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