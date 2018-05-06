«Филадельфия» упустила победу в овертайме матча с «Бостоном», счёт в серии 0-3

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Филадельфию Сиксерс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс». Матч завершился поражением хозяев в овертайме — 98:101 (20:19, 31:29, 17:21, 21:20, 9:12). «Филадельфия» была близка к поражению в основное время, когда после потери Джей Джей Редика гостям удалось выйти вперёд за 1,7 секунды до конца, но баззер-битер Марко Белинелли перевёл игру в овертайм. На последних секундах овертайма хозяева допустили две потери при счёте 98:97, которые решили исход встречи. Самым результативным игроком матча стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум , набравший 24 очка. Дабл-дабл в составе «Сиксерс» на счету Джоэля Эмбиида (22 очка и 19 подборов). Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Бостона».