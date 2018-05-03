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Абринес перенёс небольшую операцию
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Абринес перенёс небольшую операцию 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Оклахомы-Сити Тандер» Алекс Абринес перенёс небольшую операцию в связи со спортивной грыжей, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ройс Янг. На восстановление у испанца уйдёт шесть недель и он сможет принять участие в летнем тренировочном лагере команды.
В завершившемся регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 75 поединках, набирая в них 4,7 очка и собирая 1,5 подбора в среднем. В плей-офф он сыграл в шести поединках, набирая в этих встречах 4 очка и 2,7 подбора в среднем.
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