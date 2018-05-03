Русский баскетболист сидит на скамейке в НБА, но зарабатывает больше Овечкина 

Центровой сборной России Тимофей Мозгов большую часть прошедшего чемпионата просидел на скамейке в «Бруклин Нетс», что не сказалось на его зарплате. За сезон-2017/18 Мозгов заработал 15,28 млн долларов!
То есть он получил:
• 500 тысяч долларов за игру• 43 тысячи долларов за каждую сыгранную минуту• 120 тысяч долларов за каждое набранное очко.
Звезды российского спорта при виде этих цифр должны срочно задуматься о смене профессии, а все остальные — о том, в какую секцию отдавать своих детей.
Когда был подписан контракт?
1 июля 2016 года, в первый же день межсезонья, легендарные «Лос Анджелес Лейкерс» предложили Тимофею Мозгову 4-летнее соглашение на сумму 64 млн долларов. Российский центровой, на тот момент являвшийся действующим чемпионом НБА, с радостью поставил подпись в контракте, вызвав кучу негодований среди болельщиков. Калифорнийские фанаты были не против большого крепкого парня, но не за такие деньги!
Откуда взялась такая цифра?
В 2016 году резко вырос потолок зарплат — с 70 млн до 94 млн долларов. Это привело к моментальному увеличению контрактов. Игроки, вышедшие тем летом на рынок свободных агентов (среди них был и Тимофей Мозгов) оказались в выигрышном положении. Даже средний по меркам лиги баскетболист мог рассчитывать на солидный контракт.
Что уж говорить о действующем чемпионе НБА, которого сам Леброн Джеймс назвал одним из лучших классических центровых-одноклубников в карьере.
Большая ли это зарплата по меркам НБА?
В рейтинге зарплат сезона-2017/18 Тимофей Мозгов оказался лишь на 70-м месте в НБА и на 2-м месте в своей команде.
Десятка самых высокооплачиваемых баскетболистов выглядит так (суммы в долларах США):
1. Стефен Карри, «Голден Стэйт» — 34 682 550 2. Леброн Джеймс, «Кливленд» — 33 285 7093. Пол Миллсэп, «Денвер» — 30 769 2314. Гордон Хэйворд, «Бостон» — 29 727 9005. Блэйк Гриффин, «Детройт» — 29 727 9006. Кайл Лаури, «Торонто» — 28 903 7047. Майк Конли, «Мемфис» — 28 530 0688. Расселл Уэстбрук, «Оклахома» — 28 530 0689. Джеймс Харден, «Хьюстон» — 28 299 33910. Демар Дерозан, «Торонто» — 27 739 975 Но не нужно думать, что Стеф Карри получает на руки все 34,7 млн долларов.
Для сравнения, аналогичная десятка из НХЛ. Ни один сильнейший хоккеист мира не получает столько же, сколько Мозгов:
1. Джонатан Тэйвз, «Чикаго» — 13 800 0002. Патрик Кейн, «Чикаго» — 13 800 0003. Анже Копитар, «Лос-Анджелес» — 13 000 0004. Джейми Бенн, «Даллас» — 13 000 0005. Ши Уэбер, «Монреаль» — 12 000 0006. Пи-Кей Суббан, «Нэшвилл» — 11 000 0007. Сидни Кросби, «Питтсбург» — 10 900 0008. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 10 000 0009. Евгений Кузнецов, «Вашингтон» — 10 000 00010. Кори Перри, «Анахайм» — 10 000 000 Почему НБА платит своим игрокам больше, чем другие лиги?
Все дело в том, что в североамериканских чемпионатах доходы распределяются в процентном соотношении между игроками и владельцами. Чем больше зарабатывает лига, тем больше получают спортсмены, выступающие в ней.
Руководство НБА в последние годы проделало огромный путь по раскрутке лиги, позволив ассоциации заключить новые баснословные контракты. Один лишь телевизионный договор, вступивший в силу в 2016 году, составил 24 млрд долларов, а 8-летний контракт с Nike принесет лиге еще более миллиарда «зелени».
Помимо этого, НБА очень уверенно чувствует себя на иностранном рынке. Многие зарубежные компании говорят о готовности инвестировать в лигу. Трансляции матчей показываются в 220 странах мира, а наличие иностранца в каждой команде лиги дает дополнительные преимущества в популяризации чемпионата в конкретном регионе. Таким больше не может похвастаться ни один турнир!
В прошедшем сезоне средние зарплаты игроков НБА превысили 7 млн долларов, баскетбольная лига еще больше оторвалась от ближайших преследователей.