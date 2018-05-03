Русский баскетболист сидит на скамейке в НБА, но зарабатывает больше Овечкина

Центровой сборной России Тимофей Мозгов большую часть прошедшего чемпионата просидел на скамейке в «Бруклин Нетс», что не сказалось на его зарплате. За сезон-2017/18 Мозгов заработал 15,28 млн долларов!

То есть он получил:

• 500 тысяч долларов за игру• 43 тысячи долларов за каждую сыгранную минуту• 120 тысяч долларов за каждое набранное очко.

Звезды российского спорта при виде этих цифр должны срочно задуматься о смене профессии, а все остальные — о том, в какую секцию отдавать своих детей.

Когда был подписан контракт?

1 июля 2016 года, в первый же день межсезонья, легендарные «Лос Анджелес Лейкерс» предложили Тимофею Мозгову 4-летнее соглашение на сумму 64 млн долларов. Российский центровой, на тот момент являвшийся действующим чемпионом НБА, с радостью поставил подпись в контракте, вызвав кучу негодований среди болельщиков. Калифорнийские фанаты были не против большого крепкого парня, но не за такие деньги!

Откуда взялась такая цифра?

В 2016 году резко вырос потолок зарплат — с 70 млн до 94 млн долларов. Это привело к моментальному увеличению контрактов. Игроки, вышедшие тем летом на рынок свободных агентов (среди них был и Тимофей Мозгов) оказались в выигрышном положении. Даже средний по меркам лиги баскетболист мог рассчитывать на солидный контракт.

Что уж говорить о действующем чемпионе НБА, которого сам Леброн Джеймс назвал одним из лучших классических центровых-одноклубников в карьере.

Большая ли это зарплата по меркам НБА?

В рейтинге зарплат сезона-2017/18 Тимофей Мозгов оказался лишь на 70-м месте в НБА и на 2-м месте в своей команде.

Десятка самых высокооплачиваемых баскетболистов выглядит так (суммы в долларах США):

Для сравнения, аналогичная десятка из НХЛ. Ни один сильнейший хоккеист мира не получает столько же, сколько Мозгов:

Все дело в том, что в североамериканских чемпионатах доходы распределяются в процентном соотношении между игроками и владельцами. Чем больше зарабатывает лига, тем больше получают спортсмены, выступающие в ней.

Руководство НБА в последние годы проделало огромный путь по раскрутке лиги, позволив ассоциации заключить новые баснословные контракты. Один лишь телевизионный договор, вступивший в силу в 2016 году, составил 24 млрд долларов, а 8-летний контракт с Nike принесет лиге еще более миллиарда «зелени».

Помимо этого, НБА очень уверенно чувствует себя на иностранном рынке. Многие зарубежные компании говорят о готовности инвестировать в лигу. Трансляции матчей показываются в 220 странах мира, а наличие иностранца в каждой команде лиги дает дополнительные преимущества в популяризации чемпионата в конкретном регионе. Таким больше не может похвастаться ни один турнир!

В прошедшем сезоне средние зарплаты игроков НБА превысили 7 млн долларов, баскетбольная лига еще больше оторвалась от ближайших преследователей.