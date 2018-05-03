Конкурс прогнозистов РФПЛ: Гришин победил журналиста

Победу одержал специалист. Гришин угадал точный счет матча «Ростов» — «Тосно» (2:0), одну разность и два исхода. Гуревич также предсказал точный счет матча «Динамо» — «Рубин» (0:0) и две разности.

28-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Гришин

Гуревич

АРСЕНАЛ — АНЖИ — 2:1 1:0 — 2 очка

1:1 — 0 очков

АМКАР — СПАРТАК — 0:2 0:1 — 1 очко

1:1 — 0 очков

ЗЕНИТ — ЦСКА — 0:0 0:1 — 0 очков

1:2 — 0 очков

РОСТОВ — ТОСНО — 2:0 2:0 — 3 очка

1:1 — 0 очков

УФА — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0 3:0 — 1 очко

2:0 — 1 очко

ДИНАМО — РУБИН — 0:0 1:0 — 0 очков

0:0 — 3 очка

АХМАТ — УРАЛ — 0:0 2:1 — 0 очков

2:1 — 0 очков

КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 2:0 1:1 — 0 очков

2:1 — 1 очко

Итого

7 очков

5 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.

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