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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Гришин победил журналиста
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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Гришин победил журналиста 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
В двадцать восьмом туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили экс-игрок ЦСКА, тренер юрмальского "Спартака" Александр Гришин и корреспондент «СЭ» Павел Гуревич.
Победу одержал специалист. Гришин угадал точный счет матча «Ростов» — «Тосно» (2:0), одну разность и два исхода. Гуревич также предсказал точный счет матча «Динамо» — «Рубин» (0:0) и две разности.
28-й тур  Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Гришин
Гуревич
АРСЕНАЛ — АНЖИ — 2:1  1:0 — 2 очка
1:1 — 0 очков
АМКАР — СПАРТАК — 0:2  0:1 — 1 очко
1:1 — 0 очков
ЗЕНИТ — ЦСКА — 0:0  0:1 — 0 очков
1:2 — 0 очков
РОСТОВ — ТОСНО — 2:0  2:0 — 3 очка
1:1 — 0 очков
УФА — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0  3:0 — 1 очко
2:0 — 1 очко
ДИНАМО — РУБИН — 0:0  1:0 — 0 очков
0:0 — 3 очка
АХМАТ — УРАЛ — 0:0  2:1 — 0 очков
2:1 — 0 очков
КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 2:0  1:1 — 0 очков
2:1 — 1 очко
Итого
7 очков
5 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
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