«Бостон» вновь обыграл «Филадельфию» в матче плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» дома одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 108:103, сообщает ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джей Джей Редик , записавший на свой счет 23 очка.

У «Бостона» 21 балл набрал форвард Джейсон Тейтум

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Селтикс».

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 2-й матч "Бостон Селтикс" (Бостон) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28) "Бостон Селтикс": Тейтум — 21, Розир — 20, Смарт — 19, Браун — 13, Хорфорд — 13, Моррис — 11, Бэйнс — 5, Монро — 4, Ларкин — 2, Ирвинг, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе, Оджелей "Филадельфия Сиксерс": Редик — 23, Ковингтон — 22, Эмбиид — 20, Шарич — 14, Белинелли — 11, Макконнел — 8, Ильясова — 4, Симмонс — 1, Бэйлесс, Андерсон, Джонсон, Луваву-Кабарро, Фульц, Холмс, Коркмаз