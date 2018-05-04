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«Бостон» вновь обыграл «Филадельфию» в матче плей-офф НБА
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«Бостон» вновь обыграл «Филадельфию» в матче плей-офф НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Бостон Селтикс»
«Бостон Селтикс» дома одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 108:103, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джей Джей Редик, записавший на свой счет 23 очка.
У «Бостона» 21 балл набрал форвард Джейсон Тейтум.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Селтикс».
НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 2-й матч "Бостон Селтикс" (Бостон) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28) "Бостон Селтикс": Тейтум — 21, Розир — 20, Смарт — 19, Браун — 13, Хорфорд — 13, Моррис — 11, Бэйнс — 5, Монро — 4, Ларкин — 2, Ирвинг, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе, Оджелей "Филадельфия Сиксерс": Редик — 23, Ковингтон — 22, Эмбиид — 20, Шарич — 14, Белинелли — 11, Макконнел — 8, Ильясова — 4, Симмонс — 1, Бэйлесс, Андерсон, Джонсон, Луваву-Кабарро, Фульц, Холмс, Коркмаз
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