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«Бостон» обыграл «Филадельфию», несмотря на 23 очка Реддика. Cчёт в серии — 2-0
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«Бостон» обыграл «Филадельфию», несмотря на 23 очка Реддика. Cчёт в серии — 2-0 

Чемпионат.com 1 час назад
Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс». Матч завершился победой «Селтикс» — 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона».
Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Сиксерс» Джей Джей Реддик с 23 очками. В составе победителей больше всех очков набрал форвард Джейсон Тейтум — 21. Дабл-дабл записал в свой актив центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид (20 очков и 14 подборов).
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