«Бостон» обыграл «Филадельфию», несмотря на 23 очка Реддика. Cчёт в серии — 2-0

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Селтикс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс». Матч завершился победой «Селтикс» — 108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона».