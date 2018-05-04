Тэйтум побил рекорд Брайанта для молодых игроков в плей-офф НБА

Форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум стал самым молодым игроком в истории НБА, который набирал не менее 20 очков в четырех матчах плей-офф подряд. Новичку «Селтикс» удалось сделать это в возрасте 20 лет и 61 дня.

Тэйтум побил рекорд легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который в 1999 году набирал не менее 20 очков в четырех играх плей-офф в возрасте 20 лет и 272 дней.

Накануне Тэйтум набрал 21 очко во втором матче второго раунда плей-офф с «Филадельфией Сиксерс», чем помог «Бостону» победить 108:103 и повести в серии 2-0.