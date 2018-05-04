«Бостон» увеличил преимущество над «Филадельфией» в серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на домашней площадке взял верх над «Филадельфия Севенти Сиксерс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 108:103.

У «Севенти Сиксерс» отличились Джей Джей Редик (23 очка) и Джоэл Эмбиид (20 очков и 14 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0. Третий матч состоится в Филадельфии 5 мая.

Ранее «Кливленд Кавальерс» переиграл «Торонто Рэпторс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.