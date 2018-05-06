Перекалеченный «Бостон» жжет в плей-офф НБА. «Филадельфия» снова проиграла из-за Бена Симмонса

«Бостон» подошел к третьему матчу полуфинальной серии Востока с невероятной статистикой: в 36 случаях из 36 возможных «кельты» выигрывали противостояние, если вели в нем со счетом 2:0. Правда, букмекеров такие показатели ничуть не смущали. На выход каждой из команд в следующий раунд плей-офф коэффициенты были абсолютно одинаковые. Объяснение этому лишь одно — никто не мог поверить, что команда способна творить чудеса без двух травмированных звезд — Кайри Ирвинга и Гордона Хэйворда

Но «Бостон» смог выстрелить и в третий раз! А со счета 0:3 в истории НБА еще никто не отыгрывался…

«Бостон» по ходу матча имел 10-очковое преимущество, но быстро его растерял, а в заключительной четверти команде Брэда Стивенса даже пришлось догонять соперника. Все это привело к тому, что ровно за 24 секунды до окончания основного времени на табло был равный счет.

Владение без возможности ответной атаки — отличный шанс выиграть матч победным броском. Но только не для «Сиксерс». За 5 секунд до конца основного времени Бен Симмонс сбивает с ног открывающегося под мяч Джоэля Эмбиида, из-за чего Джей Джей Редик совершает потерю. Перехват Терри Розье, точное попадание Джэйлена Брауна и уже 1,7 секунды на то, чтобы спасти матчи и серию.

На последнюю атаку в матче главный тренер хозяев Бретт Браун выпустил итальянского снайпера Марко Белинелли, который по ходу встречи совершал безумные броски и был далек от своей лучшей игры.

Но именно Белинелли было суждено стать спасителем «Филадельфии». Бросок с сиреной перевел игру в овертайм!

Бен Симмонс — из князей в грязь

В дополнительное время исход поединка решили два момента. Сначала Роберт Ковингтон , проваливший матч в атаке (0-8 с игры), не успел за Элом Хорфордом , позволив тому забить из-под кольца и вернуть «Бостону» лидерство за 5,5 секунд до конца.

А затем Бен Симмонс отдал неудачную передачу Джоэлю Эмбииду.

Эл Хорфорд моментально стал героем матча, а Бен Симмонс — антигероем. Две ошибки главного претендента на титул «Новичок года» стоили «Филадельфии» победы.

Зато у другого дебютанта НБА Джейсона Тэйтума дела обстоят шикарно. После этого матча форвард «Бостона» стал первым новичком в истории НБА, который набирал более 20 очков в пяти матчах плей-офф кряду. Сегодня у Тэйтума 24 очка при лютейшем проценте — 11 из 17 с игры!

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Четвертый матч серии состоится в Филадельфии 8 мая в 01:00 по Москве.