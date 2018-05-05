Ещё
19 очков Родригеса помогли ЦСКА победить «Зенит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

19 очков Родригеса помогли ЦСКА победить «Зенит» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
ЦСКА одержал домашнюю победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева испытали трудности лишь в первой четверти, проиграв её со счётом 24:25. В дальнейшем «армейцы» захватили инициативу и уверенно контролировали ход матча, выиграв каждую из последующих четвертей
В конечном итоге подопечные Итудиса оформили уверенную победу — 100:84. Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 очков, ещё 18 очков в активе Уилла Клайберна. У «Зенита» 13 очков набрал Кайл Курич.
Чемпионат.com: последние новости
Дабл-дабл Олдриджа помог «Сан-Антонио» победить «Голден Стэйт» Донован останется главным тренером «Оклахома-Сити» Фотообзор Единой лиги ВТБ
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решение Жени нужно уважать»11
Определился чемпион России по футболу24
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания30
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение