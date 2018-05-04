Ещё
«Парма» на своей площадке уступила казанскому УНИКСу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Парма» на своей площадке уступила казанскому УНИКСу 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
«Парма» на своей площадке не сумела победить казанский УНИКС. Один из лидеров сезона, который борется с ЦСКА за первое место, взяли вверх над хозяевами со счётом 88:81 (22:18, 19:18, 24:22, 23:23).
Самыми результативными в составе пермяков стали Коди Миллер-Макинтайр, набравший 28 очков, и Иван Ухов, в активе которого 25 очков и пять подборов. У гостей отличились Джамар Смит (16 очков), Морис Ндур (13) и Хоакин Колом (12).
«Нам не хватило эффективных действий от игроков, на которых обычно рассчитываем. Да, Ваня Ухов сыграл отлично. С другой стороны, Фрэнк Гейнс провёл не лучший матч. Трэ МакЛин только восстановился от травмы и находился не в оптимальных кондициях. Возможно, из-за этого нам не хватило сил, чтобы войти в концовку. Плюс в самой концовке пропустили рывок казанцев, а эта опытная команда не прощает ошибок», — отметил после игры наставник «Пармы» Николайс Мазурс.
После этого поражения его подопечные сохраняют минимальные шансы на попадание в плей-офф. Даже победа в последнем матче регулярного чемпионата над ЦСКА не гарантирует это. Домашний поединок с многолетним флагманом отечественного баскетбола запланирован на 8 мая.
АиФ Пермь: последние новости
«Парма» на своей площадке в овертайме уступила саратовскому «Автодору» Пермячка Дарья Хохлова вышла в финал конкурса красоты в Турции Как попасть на лыжню?
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе33
Названо имя нового тренера Медведевой3
Сборная России разгромила Францию75
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым113
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение