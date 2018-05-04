«Парма» на своей площадке уступила казанскому УНИКСу

«Парма» на своей площадке не сумела победить казанский УНИКС. Один из лидеров сезона, который борется с ЦСКА за первое место, взяли вверх над хозяевами со счётом 88:81 (22:18, 19:18, 24:22, 23:23).

«Нам не хватило эффективных действий от игроков, на которых обычно рассчитываем. Да, Ваня Ухов сыграл отлично. С другой стороны, Фрэнк Гейнс провёл не лучший матч. Трэ МакЛин только восстановился от травмы и находился не в оптимальных кондициях. Возможно, из-за этого нам не хватило сил, чтобы войти в концовку. Плюс в самой концовке пропустили рывок казанцев, а эта опытная команда не прощает ошибок», — отметил после игры наставник «Пармы» Николайс Мазурс.

После этого поражения его подопечные сохраняют минимальные шансы на попадание в плей-офф. Даже победа в последнем матче регулярного чемпионата над ЦСКА не гарантирует это. Домашний поединок с многолетним флагманом отечественного баскетбола запланирован на 8 мая.