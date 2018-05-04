«УНИКС наказал нас за допущенные ошибки»: «Парма» проиграла казанскому баскетбольному клубу

Пермские баскетболисты с минимальным счетом уступили казанскому «Униксу». Три периода из четырех закончились для пермяков не в их пользу. Итоговый счет 88:81.

Главными героями «Пармы» стали Коди Миллер-Макинтайер, который забил 28 очка и Иван Ухов — 25 очков. А на двоих они набрали больше половины всех очков команды.

— Сегодня нам не хватило эффективных действий от игроков, на которых мы обычно рассчитываем, — признался главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. — Да, Ваня Ухов сыграл отлично, но с другой стороны Фрэнк Гейнс , от которого мы всегда ждём результативной игры, сегодня провёл не лучший матч. Трэ МакЛин только восстановился от травмы и был не в лучших кондициях. Возможно, из-за этого не хватило нам сил войти в концовку, к тому же пропустили очень в важный момент и УНИКС наказал нас за допущенные ошибки, у них много опыта для этого.

Для казанцев же игра была принципиальной — им необходимо было сохранить второе место в общем зачете.

Следующий матч «Парма» проведёт 12 мая в «Молоте». Соперником будет ЦСКА. Старт матча в 17:00.

30 апреля «Парма» уступила команде из Саратова.