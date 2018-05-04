Украинский тренер обрушился на судей с матом

Главный тренер украинского баскетбольного клуба «Днепр» Денис Журавлев устроил матерную пресс-конференцию после проигранного матча с командой «Черкасские мавпы». Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Днепра».

«Из нас делают ******* [идиотов] за глупые фолы, и они пробивают два [штрафных броска], а из команды соперника делают *********** [шикарных] защитников. А когда мы забиваем мяч в пустое кольцо — не считать, ******** ***** [ничего, блин], идите выбрасывайте сбоку, потому что был фол какой-то липовый. Кого-то, ***** [блин], где-то на боковой линии дернули за *** [половой орган]», — возмутился действиями судей Журавлев.

Встреча завершилась со счетом 79:66 в пользу «Черкасских мавп».