Ещё
Клуб НБА «Милуоки» проведет собеседование с Бекки Хэммон на должность главного тренера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клуб НБА «Милуоки» проведет собеседование с Бекки Хэммон на должность главного тренера 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 мая. Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки» проведет собеседование с Бекки Хэммон на должность главного тренера. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Сейчас 41-летняя Хэммон занимает пост ассистента главного тренера «Сан-Антонио». В 2014 году она стала первой женщиной-тренером в НБА, заняв эту должность в техасской команде, теперь она станет первой женщиной, которая пройдет собеседование на должность главного тренера в клубе лиги.
Однако бывшая баскетболистка сборной России не считается главным кандидатом на этот пост, в списке «Милуоки» около 10 специалистов, в частности, в субботу руководство клуба встретится с еще одним ассистентом главного тренера «Сан-Антонио», бывшим главным тренером московского ЦСКА Этторе Мессиной.
Хэммон выступала за клубы Женской НБА «Нью-Йорк», «Теннеси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду», "Спартак" и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года американская баскетболистка приняла российское гражданство. В составе сборной России она стала бронзовым призером Олимпиады-2008 и серебряным призером чемпионата Европы 2009 года.
Джо Пранти исполнял обязанности главного тренера «Милуоки» после отставки Джейсона Кидда в январе 2018 года. Под руководством Пранти команда одержала 21 победу в 37 матчах и уступила «Бостону» в первом раунде плей-офф (3-4).
ТАСС: последние новости
"Голден Стэйт" повел в серии второго раунда плей-офф НБА с "Нью-Орлеаном" "Оклахома" обыграла "Юту" в плей-офф НБА, уступая по ходу матча с разницей в 25 очков Евролига оштрафовала БК "Химки" и форварда Робинсона за инцидент в матче с ЦСКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой33
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе39
Сборная России разгромила Францию78
Сборная Дании по хоккею вырвала победу у Германии
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение