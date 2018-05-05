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«Хьюстон» вышел вперед в серии с «Ютой»
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«Хьюстон» вышел вперед в серии с «Ютой» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
«Юта» на своем паркете уступила «Хьюстону» в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (92:113). «Рокитс» вышел вперед в серии — 2-1.
Плей-офф  1/4 финала
3-й матч
"Юта" — «Хьюстон» — 92:113 (22:39, 18:31, 25:23, 27:20)
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