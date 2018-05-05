Пашутин рассказал о задаче сдержать Шведа 

Главный тренер саратовского "Автодора" Евгений Пашутин поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками», сообщает "Советский спорт".
"Химки" — команда Евролиги, имеющая сбалансированный состав. Явным лидером соперников является Алексей Швед, но и остальные исполнители представляют серьезную опасность.
Наша задача — играть от защиты, навязать борьбу и сдержать Шведа. Очень важно выиграть подбор, активно двигать мяч и действовать с умом в нападении.
Мы находимся в хорошей форме, собираемся показать свои наилучшие качества и добиться победы", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Автодора».
Матч «Автодор» — «Химки» пройдет 5 мая в 16.00 мск.