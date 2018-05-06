Ещё
Первый хет-трик Чалова в карьере помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый хет-трик Чалова в карьере помог ЦСКА разгромить «Арсенал» в матче РФПЛ 

ТАСС 4 часа назад
Фото: SPORT24.ru
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 6:0 разгромил тульский «Арсенал» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
Хет-трик оформил российский нападающий ЦСКА Федор Чалов (2-я, 21-я и 43-я минуты), кроме того он отметился голевой передачей. Дубль оформил нигерийский форвард армейцев Ахмед Муса (11, 48), еще один гол забил российский полузащитник Александр Головин (40). Бразильский форвард Витиньо записал на свой счет две результативные передачи. Муса забил пять мячей в последних пяти встречах, в предыдущих десяти играх нигериец, перешедший в ЦСКА зимой на правах аренды из английского «Лестера», отличился один раз.
20-летний форвард ЦСКА Чалов впервые в карьере забил три мяча в одном матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), всего на его счету теперь шесть мячей в 19 матчах. В прошлом сезоне, который стал для форварда дебютным в основной команде, он отметился шестью голами в 15 матчах РФПЛ.
В предыдущий раз ЦСКА удавалось забить пять мячей в одном тайме матча РФПЛ в сезоне-2015/16, при этом тогда сделали это армейцы в обоих встречах чемпионата с саранской «Мордовией» — 20 сентября на выезде (6:4), 9 апреля — дома (7:1). В первом случае армейцы забили шесть мячей во втором тайме, во втором вели со счетом 5:0 уже к 27-й минуте встречи. В текущем сезоне ЦСКА уже удавалось забить шесть мячей в одном матче, когда 1 декабря армейцы переиграли «Тосно» со счетом 6:0, но тогда нанесли по три точных удара за тайм.
В турнирной таблице РФПЛ ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков. «Арсенал» занимает седьмое место, в активе команды 39 очков. Санкт-петербургский "Зенит", занимающий пятое место с 50 очками, потерял шансы на попадание в тройку.
В заключительном туре чемпионата России ЦСКА на своем поле примет махачкалинский «Анжи». «Арсенал» дома сыграет с московским «Локомотивом», который в субботу досрочно обеспечил себе чемпионство, обыграв «Зенит» (1:0). Оба матча пройдут 13 мая.
ТАСС: последние новости
Баскетболист сборной России Кулагин продлил контракт с "Локомотивом-Кубанью" "Голден Стэйт" в третий раз победил "Сан-Антонио" в плей-офф НБА Баскетболисты ЦСКА победили "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера36
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой85
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой155
Шарапова одержала долгожданную победу17
Медведеву обвинили в предательстве100
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение