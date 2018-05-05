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«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
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«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Хозяева матча одержали уже четвертую разгромную победу кряду. Итоговый счёт матча с «Енисеем» — 106:57.
Самым результативным игроком матча стал литовский баскетболист домашней команды Йонас Мачюлис, который заработал 22 очка.
Ранее сообщалось, что Евролига вынесла вердикт по концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 106:57 (15:10, 20:21, 29:11, 32:15)
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