«Локомотив-Кубань» разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ 

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Хозяева матча одержали уже четвертую разгромную победу кряду. Итоговый счёт матча с «Енисеем» — 106:57.
Самым результативным игроком матча стал литовский баскетболист домашней команды Йонас Мачюлис, который заработал 22 очка.
Ранее сообщалось, что Евролига вынесла вердикт по концовке баскетбольной встречи «Химки» — ЦСКА.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 106:57 (15:10, 20:21, 29:11, 32:15)