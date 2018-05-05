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Дабл-дабл Кравиша помог «Цмоки-Минск» победить ВЭФ
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Дабл-дабл Кравиша помог «Цмоки-Минск» победить ВЭФ 

Чемпионат.com 1 час назад
«Цмоки-Минск» завоевал домашнюю победу над ВЭФом в матче регулярного чемпионата Единой лиг ВТБ, тем самым значительно улучшив шансы на попадание в плей-офф.
В первой половине матча на паркете шла практически равная борьба, что и отразилось в цифрах на табло — 42:41 в пользу коллектива из Риги. После большого перерыва хозяева сумели прибавить и оформить рывок в третьей четверти, позволивший им вырваться на 6 очков вперёд. В заключительном игровом отрезке минчане контролировали игру и довели её до победы — 84:77.
Самым результативным в составе победителей стал Дэвид Кравиш, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. У ВЭФ 22 очка в активе Алекса Переза.
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