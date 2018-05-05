Ещё
«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2018/19
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2018/19 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Московский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. «Спартак» не опустится ниже третьего места, так как набрал 56 очков, опережает занимающий третью строчку «Краснодар» на три очка и имеет лучший показатель личных встреч. Обойти «Спартак» и занять второе место может ЦСКА. В активе у «армейцев» 52 очка, они проведут ещё два матча.
Чемпионат.com: последние новости
Согласно котировкам, ЦСКА разгромит «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ «Кливленд» – «Индиана»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА 31 очко Эмбиида не спасло «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии1
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда10
«Решение Жени нужно уважать»25
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение