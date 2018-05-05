«Спартак» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2018/19

«Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Московский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. «Спартак» не опустится ниже третьего места, так как набрал 56 очков, опережает занимающий третью строчку «Краснодар» на три очка и имеет лучший показатель личных встреч. Обойти «Спартак» и занять второе место может ЦСКА. В активе у «армейцев» 52 очка, они проведут ещё два матча.