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Форвард ЦСКА Антонов: «О „Финале четырех“ Евролиги стараемся не думать»
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Форвард ЦСКА Антонов: «О „Финале четырех“ Евролиги стараемся не думать» 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Нападающий БК ЦСКА Семен Антонов прокомментировал победу над ”Зенитом” (100:84) в рамках. Форвард армейцев установил личный рекорд сезона по трехочковым, сделав четыре точных броска из-за дуги.
”Сказался результат матча в Санкт-Петербурге, тогда мы проиграли, поэтому очень хотели взять реванш. Мы старались внести коррективы, особенно в защите. В первой половине у нас не все получалось, мы совершали много потерь и позволяли «Зениту» набирать очки. После большого перерыва мы стали гораздо лучше защищаться, контролировали подбор и дорожили мячом в атаке. За счет этого нам удалось оторваться в счете и вырвать победу.
О «Финале четырех» Евролиги стараемся пока что не думать. В Единой Лиге ВТБ нам в спину дышит УНИКС, поэтому было очень важно победить сегодня и выиграть в Перми на следующей неделе. «Парма» в этом сезоне играет очень хорошо и имеет все шансы попасть в плей-офф, поэтому для них эта игра будет очень важна, легкой прогулки не будет.
4 трехочковых попадания из 4 — это не тактика тренера, а заслуга ребят, которые стягивали на себя оппонентов и находили меня передачей. Абсолютно все мои броски были открытыми, даже было время подготовиться к их исполнению", — передает слова Антонова корреспондент Sport24.ru Дмитрий Колинов.
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