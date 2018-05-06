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Леброн Джеймс о своём победном броске в матче с «Торонто»: не пытайтесь повторить это дома
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Леброн Джеймс о своём победном броске в матче с «Торонто»: не пытайтесь повторить это дома 

RT на русском 22 минуты назад
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс с юмором прокомментировал свой победный бросок с сиреной в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс».
«Я исполнил очень сложный бросок. Не пытайтесь повторить это дома. Я живу ради того, чтобы оказаться в ситуации, когда на последних секундах счёт равный или моя команда уступает очко», — приводит слова Джеймса ESPN.
Матч завершился победой «Кливленда» — 105:103. В активе Джеймса 38 очков, шесть подборов и семь передач. Счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу «Кавальерс».
Ранее сообщалось, что экс-игрок женской сборной России пройдёт собеседование на должность главного тренера клуба НБА.
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