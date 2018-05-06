Кулагин продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью»

Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" продлил контракт с российским атакующим защитником Дмитрием Кулагиным на четыре года. Об этом сообщает ТАСС.
"Подписание долгосрочного контракта с Кулагиным полностью соответствует стратегии клуба по формированию команды вокруг талантливых российских игроков.
Я рад, что Дима продолжит играть и добиваться больших побед вместе с "Локомотивом", — сказал президент клуба Андрей Ведищев.
Кулагин также поблагодарил тренера и руководство клуба за доверие.
"Я благодарен руководству и тренеру за то, что они поверили в меня в начале сезона и создали все условия для того, чтобы я легко стал частью новой системы. Отдельно хочу отметить болельщиков, которые очень тепло меня приняли.
Я приложу все силы, чтобы быть достойным оказанного мне доверия. Вместе мы уже добились много: выиграли Кубок России, добрались до финала Еврокубка, и все это при поддержке большой локосемьи", — добавил игрок.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о желании увидеть в финале Евролиги московский ЦСКА и литовский "Жальгирис".