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Вернблум может сыграть с «Анжи»
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Вернблум может сыграть с «Анжи» 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может восстановиться к заключительному матчу сезона.
Как сообщает Sport24.ru 31-летний швед имеет шансы сыграть в 30-м туре с «Анжи». Этот матч может стать для него последним в ЦСКА.
Напомним, контракт Вернблума с ЦСКА истекает в конце сезона. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб готов предложить игроку новое соглашение, но с понижением зарплаты.
Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за команду 224 матча и забил 22 гола.
Матч ЦСКА — «Анжи», как и все матчи 30-го тура, пройдет 13 мая. Начало — 14:00 (мск).
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