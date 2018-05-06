Вернблум может сыграть с «Анжи»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может восстановиться к заключительному матчу сезона.

Как сообщает Sport24.ru 31-летний швед имеет шансы сыграть в 30-м туре с «Анжи». Этот матч может стать для него последним в ЦСКА.

Напомним, контракт Вернблума с ЦСКА истекает в конце сезона. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб готов предложить игроку новое соглашение, но с понижением зарплаты.

Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за команду 224 матча и забил 22 гола.

Матч ЦСКА — «Анжи», как и все матчи 30-го тура, пройдет 13 мая. Начало — 14:00 (мск).