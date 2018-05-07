Маурицио Сарри: Я сконцентрирован на двух заключительных матчах «Наполи» и не думаю об уходе

— Я сконцентрирован на двух заключительных матчах. Мы должны победить и установить рекорд клуба по набранным очкам. Знаю, что в течение двух этих недель я буду злиться, уверен в этом.

После этих матчей у меня будет 10 дней, чтобы обсудить свое будущее. У меня в контракте есть пункт об отступных в размере 8 миллионов евро, но сумма уменьшится до 500 тысяч евро, если я решу уйти.

Останусь ли я в «Наполи», если клуб подпишет сильных игроков и не продаст никого из своих звезд? В этом вопросе слишком много «если», — сказал Сарри.

"Наполи" отстает на 6 очков от «Ювентуса» в турнирной таблице серии А.