Президент «Торонто» заплатит $25 тыс. за споры с судьями

Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири оштрафован на 25 тысяч долларов за выход на паркет и споры с судьями по ходу третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА.

Как сообщает сайт Ассоциации, Уджири во время одного из тайм-аутов вышел на паркет и вступил в перепалку с представителями лиги. Менеджер «Торонто» оказался недоволен решением судей не засчитывать попадание Сержа Ибаки в конце второй четверти.