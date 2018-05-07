Президент «Торонто» заплатит $25 тыс. за споры с судьями 

Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири оштрафован на 25 тысяч долларов за выход на паркет и споры с судьями по ходу третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА.
Как сообщает сайт Ассоциации, Уджири во время одного из тайм-аутов вышел на паркет и вступил в перепалку с представителями лиги. Менеджер «Торонто» оказался недоволен решением судей не засчитывать попадание Сержа Ибаки в конце второй четверти.
«Кливленд» в третьем матче одержал победу на домашней площадке со счетом 105:103. Победу своей команде броском вместе с финальной сиреной принес форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс. Команда из Огайо ведет в серии с чемпионом Восточной конференции НБА сезона 2017/18 со счетом 3:0.