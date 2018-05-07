Ещё
Центровой ЦСКА Хайнс восстановится «Финалу четырех» Евролиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центровой ЦСКА Хайнс восстановится «Финалу четырех» Евролиги 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о своем состоянии в ходе восстановления от мышечного повреждения правой ноги. По словам американца, он успеет восстановиться к первому матчу «Финала четырех» Евролиги.
"Обещаю, что сыграю в «Финале четырех». Я чувствую себя гораздо лучше и совсем скоро приступлю к полноценным тренировкам", — цитирует Хайнса газета «Известия».
31-летний баскетболист получил травму в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой», который состоялся 5 апреля.
В «Финале четырех» ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом". Встреча состоится 18 мая.
Газета.Ru: последние новости
Баскетболист Кулагин продлил контракт с "Локомотивом-Кубанью" 41 очко Хардена принесли "Хьюстону" победу над "Ютой" в плей-офф НБА Эксперт высоко оценил работу тренера Кокошкова в сборной Словении по баскетболу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера50
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой100
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой157
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение