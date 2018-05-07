Центровой ЦСКА Хайнс восстановится «Финалу четырех» Евролиги

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о своем состоянии в ходе восстановления от мышечного повреждения правой ноги. По словам американца, он успеет восстановиться к первому матчу «Финала четырех» Евролиги.

"Обещаю, что сыграю в «Финале четырех». Я чувствую себя гораздо лучше и совсем скоро приступлю к полноценным тренировкам", — цитирует Хайнса газета «Известия»

31-летний баскетболист получил травму в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой», который состоялся 5 апреля.