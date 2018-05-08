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Баскетболист возле кольца перепрыгнул двухметрового соперника
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Баскетболист возле кольца перепрыгнул двухметрового соперника 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Донован Митчелл перепрыгнул через двухметрового центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу во время четвертого матча второго раунда плей-офф.
Митчелл пытался в прыжке помешать сопернику отправить снаряд в кольцо, однако перелетел через игрока. В итоге центровой «Рокетс», рост которого составляет 208 сантиметров, сумел забросить мяч сверху, несмотря на прессинг защитника.
Матч закончился победой команды Капелы со счетом 100-87. После этого поражения «Юта» проигрывает «Хьюстону» в серии до четырех побед 1-3.
Ранее сообщалось, что баскетболист Дмитрий Кулагин продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью».
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