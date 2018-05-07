Ещё
Российский баскетболист добился исторического достижения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский баскетболист добился исторического достижения 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российский разыгрывающий клуба «Химки» Алексей Швед получил приз имени Альфонсо Форда, вручаемый самому результативному игроку регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в сезоне-2017/18, сообщает ТАСС.
Награду каждый сезон получает баскетболист с самым высоким среднем показателем результативности.
В регулярном чемпионате Евролиги Швед в среднем набрал 21,76 очка за игру, на его счету в общей сложности 740 очков, установив несколько рекордов турнира.
Российский игрок получил подобный приз впервые в истории.
Ранее сообщалось, что Швед забросил свой сотый трехочковый в сезоне Евролиги.
Газета.Ru: последние новости
Баскетболист Кулагин продлил контракт с "Локомотивом-Кубанью" "Юта" обыграла "Хьюстон" в матче НБА и сравняла счет в серии Кириленко был уверен в назначении Кокошкова главным тренером в НБА
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На что Медведева променяет Россию14
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение8
Армяне открестились от Медведевой105
«Изменщицу» Медведеву гонят из России311
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера83
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение