Российский баскетболист добился исторического достижения

Российский разыгрывающий клуба «Химки» Алексей Швед получил приз имени Альфонсо Форда, вручаемый самому результативному игроку регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в сезоне-2017/18, сообщает ТАСС

Награду каждый сезон получает баскетболист с самым высоким среднем показателем результативности.

В регулярном чемпионате Евролиги Швед в среднем набрал 21,76 очка за игру, на его счету в общей сложности 740 очков, установив несколько рекордов турнира.

Российский игрок получил подобный приз впервые в истории.

Ранее сообщалось, что Швед забросил свой сотый трехочковый в сезоне Евролиги.