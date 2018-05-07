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Швед награжден призом Евролиги
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Баскетболист «Химок» Швед награжден призом самого результативного игрока Евролиги 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский баскетболист "Химок" Алексей Швед получил от организаторов Евролиги награду имени Альфонсо Форда, которой награждается самый результативный игрок регулярного чемпионата.
В минувшей "регулярке" россиянин набрал 740 очков, чем превзошел прежнее достижение, которое принадлежало игроку еще одного российского клуба — Киту Лэнгфорду из казанского УНИКСа (608). Таким образом, в среднем Швед набирал 21,76 очка за игру.
Кроме того, разыгрывающий подмосковного клуба обновил еще два рекорда Евролиги — он стал единственным баскетболистом в XXI веке, набиравшим не меньше 16 очков в 29 играх кряду, а также забросил сразу 107 трехочковых бросков — больше, чем кто бы ото ни было.
Напомним, что "Химки" по итогам регулярного чемпионата заняли восьмую строчку, пробившись в плей-офф, где на стадии 1/4 финала уступили в серии московскому ЦСКА (1:3).
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