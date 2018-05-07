Швед награжден призом Евролиги

Баскетболист «Химок» Швед награжден призом самого результативного игрока Евролиги

Российский баскетболист "Химок" Алексей Швед получил от организаторов Евролиги награду имени Альфонсо Форда, которой награждается самый результативный игрок регулярного чемпионата.

В минувшей "регулярке" россиянин набрал 740 очков, чем превзошел прежнее достижение, которое принадлежало игроку еще одного российского клуба — Киту Лэнгфорду из казанского УНИКСа (608). Таким образом, в среднем Швед набирал 21,76 очка за игру.

Кроме того, разыгрывающий подмосковного клуба обновил еще два рекорда Евролиги — он стал единственным баскетболистом в XXI веке, набиравшим не меньше 16 очков в 29 играх кряду, а также забросил сразу 107 трехочковых бросков — больше, чем кто бы ото ни было.

Напомним, что "Химки" по итогам регулярного чемпионата заняли восьмую строчку, пробившись в плей-офф, где на стадии 1/4 финала уступили в серии московскому ЦСКА (1:3).