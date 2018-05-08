«Кливленд» разгромил «Торонто» и вышел в финал конференции 

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и одержал уверенную победу — 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21). Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Кавальерс».
Главным героем встречи оказался форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, набравший 29 очков. Центровой «Кавальерс» Кевин Лав набрал 23 очка. В составе «Рэпторс» самым результативным игроком стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший в свой актив 18 очков.