«Кливленд» разгромил «Торонто» и вышел в финал конференции

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и одержал уверенную победу — 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21). Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Кавальерс».