Ещё
«Сочи» обменял из СКА первого номера драфта КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сочи» обменял из СКА первого номера драфта КХЛ 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Сочи» получил от СКА защитника Дениса Александрова, взамен отдав Дмитрия Семыкина, передает официальный сайт «леопардов».
В прошедшем сезон первый номер драфта КХЛ 2012 года Александров провел 39 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «СКА-Нева» и набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности «+8». В 21 матче плей-офф 23-летний защитник набрал 10 (1+9) очков при «+9». В КХЛ он не выстпупал.
18-летний Семыкин в прошедшем сезоне выступал в МХЛ за «Капитан». В 41 матче регулярного чемпионата он набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «+4».
LiveSport.Ru: последние новости
Определились все пары плей-офф НБА «Бостон» обыграл «Филадельфию» и упрочил лидерство в серии «Бостон» победил «Филадельфию», Розир набрал 29 очков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью144
Медведева выступила с официальным заявлением19
Определено будущее гражданство Медведевой9
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера95
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии33
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение