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Зоран Лукич: «Хуже такой победы может быть только поражение»
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Зоран Лукич: «Хуже такой победы может быть только поражение» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после победы над "Автодором" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (84:82) заявил, что разочарован игрой команды.
— Хуже такой победы может быть только поражение. К сожалению, в течение игры мы не выполнили часть договоренностей. При этом игроки понимали, что нужно делать, но вовремя не реагировали на ситуацию. Если бы мы действовали так, как запланировали, то легко избежали бы такой концовки и не заставляли бы нервничать ни себя, ни болельщиков. Победить сегодня нам помогла удача. Я не любитель удачи, но что поделать. В любом случае, мы рады, что попали в плей-офф.
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