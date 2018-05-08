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Маркус Моррис напомнил Джоэлу Эмбииду счёт серии во время четвёртого матча
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Маркус Моррис напомнил Джоэлу Эмбииду счёт серии во время четвёртого матча 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис во время выездного матча с «Филадельфией Сиксерс» напомнил центровому Джоэлу Эмбииду счёт серии.
Эмбиид набрал 15 очков, собрал 13 подборов и отдал 2 результативные передачи. Моррис собрал коллекцию из 17 очков, 5 подборов, 2 блок-шотов и передачи.
Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».
Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 103:92. В серии по-прежнему лидирует «Бостон» — 3-1. Пятый матч пройдёт на домашнем паркете «Селтикс» 11 мая.
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