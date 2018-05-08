Маркус Моррис напомнил Джоэлу Эмбииду счёт серии во время четвёртого матча

Форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис во время выездного матча с «Филадельфией Сиксерс» напомнил центровому Джоэлу Эмбииду счёт серии.

Эмбиид набрал 15 очков, собрал 13 подборов и отдал 2 результативные передачи. Моррис собрал коллекцию из 17 очков, 5 подборов, 2 блок-шотов и передачи.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».

Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 103:92. В серии по-прежнему лидирует «Бостон» — 3-1. Пятый матч пройдёт на домашнем паркете «Селтикс» 11 мая.