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«Кливленд» победил «Торонто» в четырех матчах и первым вышел в полуфинал плей-офф НБА
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«Кливленд» победил «Торонто» в четырех матчах и первым вышел в полуфинал плей-офф НБА 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 8 мая. «Кливленд» дома победил «Торонто» со счетом 128:93 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал первым полуфиналистом соревнований.
Форвард хозяев Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча, он набрал 29 очков и сделал 11 передач. В составе «Торонто» никто не набрал более 20 очков, Демар Дерозан завершил встречу со статистикой — 13 очков, 5 подборов, 1 передача, Кайл Лоури — 5 очков, 4 подбора, 10 передач.
"Кливленд" обыграл победителя Восточной конференции «Торонто» со счетом 4-0 в серии. Это лишь вторая серия в текущем плей-офф, завершившаяся с сухим счетом. Соперником «Кавальерс» по финалу Восточной конференции станет победитель противостояния «Бостона» и «Филадельфии».
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