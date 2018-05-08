«Кливленд» победил «Торонто» в четырех матчах и первым вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС , 8 мая. «Кливленд» дома победил «Торонто» со счетом 128:93 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал первым полуфиналистом соревнований.

"Кливленд" обыграл победителя Восточной конференции «Торонто» со счетом 4-0 в серии. Это лишь вторая серия в текущем плей-офф, завершившаяся с сухим счетом. Соперником «Кавальерс» по финалу Восточной конференции станет победитель противостояния «Бостона» и «Филадельфии».