«Филадельфия» победила «Бостон» и сократила отставание в серии плей-офф НБА

"Филадельфия Севенти Сиксерс" нанесла поражение "Бостон Селтикс" и сократила отставание в четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Игра, прошедшая в понедельник в Филадельфии, закончилась со счетом 103:92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Дарио Шарич , набравший 25 очков, по дабл-даблу сделали Бен Симмонс (19 очков и 13 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков и 13 подборов). У "Селтикс" 20 очков набрал Джэйсон Тэйтум, а автором дабл-дабла стал Эл Хорфорд (10 очков и 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Селтикс". Пятая встреча пройдет в среду в Бостоне.