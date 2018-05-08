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«Филадельфия» победила «Бостон»
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«Филадельфия» победила «Бостон» и сократила отставание в серии плей-офф НБА 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
"Филадельфия Севенти Сиксерс" нанесла поражение "Бостон Селтикс" и сократила отставание в четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
Игра, прошедшая в понедельник в Филадельфии, закончилась со счетом 103:92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Дарио Шарич, набравший 25 очков, по дабл-даблу сделали Бен Симмонс (19 очков и 13 подборов) и Джоэл Эмбиид (15 очков и 13 подборов). У "Селтикс" 20 очков набрал Джэйсон Тэйтум, а автором дабл-дабла стал Эл Хорфорд (10 очков и 10 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Селтикс". Пятая встреча пройдет в среду в Бостоне.
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