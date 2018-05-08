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2 игрока из НХЛ могут усилить шведов на ЧМ, в команде ждут медобследования
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2 игрока из НХЛ могут усилить шведов на ЧМ, в команде ждут медобследования 

SPORT24.ru 1 час назад
Ассистент генерального менеджера сборной Швеции Йохан Гарпенлев сообщил, что команда не будет ждать возможного освобождения защитников «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктора Хедмана и Антона Строльмана. У команды четыре места в заявке. Два из них могут быть отданы форвардам «Сан-Хосе Шаркс» Мелькеру Карлссону и Маркусу Серенсену.
«Мы не будем ждать завершения третьего раунда, потому что это будет уже близко к финалу. Оба игрока позитивно отнеслись к возможности сыграть на турнире. Ждем медобследования», — сказал функционер.
26-летний Серенсен набрал 7 (5+2) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В 10 матчах Кубка Стэнли набрал 5 (4+1) очков. 27-летний Карлссон набрал 19 (8+11) очков в 71 матче «регулярки». В плей-офф набрал 3 (0+3) очка в 10 матчах.
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