Попадание Даунса в матче с «Химками» — лучший момент недели в Единой лиге ВТБ

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам минувшего тура регулярного чемпионата. На третьем месте топ-10 расположился игрок «Енисея» Игорь Каныгин , забивший в поединке с «Локомотивом-Кубань». На втором месте Коди Миллер-Макинтайр из «Пармы», проявивший себя в матче с УНИКСом. Лучшим моментом минувшей игровой недели стал бросок форварда «Автодора» Майки Даунса в матче с «Химками». Все лучшие моменты минувшей игровой недели в Единой лиге ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.