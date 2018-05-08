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Попадание Даунса в матче с «Химками» — лучший момент недели в Единой лиге ВТБ
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Попадание Даунса в матче с «Химками» — лучший момент недели в Единой лиге ВТБ 

Чемпионат.com 56 минут назад
Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам минувшего тура регулярного чемпионата. На третьем месте топ-10 расположился игрок «Енисея» Игорь Каныгин, забивший в поединке с «Локомотивом-Кубань». На втором месте Коди Миллер-Макинтайр из «Пармы», проявивший себя в матче с УНИКСом. Лучшим моментом минувшей игровой недели стал бросок форварда «Автодора» Майки Даунса в матче с «Химками».
Все лучшие моменты минувшей игровой недели в Единой лиге ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.
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