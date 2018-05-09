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Василий Карасев: «Зенит» использует оставшиеся игры для подготовки к плей-офф»
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Василий Карасев: «Зенит» использует оставшиеся игры для подготовки к плей-офф» 

Sports.ru 40 минут назад
Главный тренер «Зенита» Василий Карасев накануне матча Лиги ВТБ с УНИКСом заявил, что питерская команда используется оставшиеся игры регулярного чемпионата в качестве подготовки к плей-офф.
«У УНИКСа в этом сезоне собралась очень хорошая команда, не просто так они проиграли всего лишь две игры, идут на втором месте. Перед плей-офф эта игра станет для нас хорошим экзаменом.
Ситуация в таблице сейчас мало зависит от «Зенита». Это каким-то образом влияет на команду?
Понятно, что выше или ниже четвертого места уже не будем, хотя теоретические шансы на третье место есть. Оставшиеся игры необходимо использовать в качестве подготовки к плей-офф, плюс оба матча играем дома, перед своими болельщиками, плохо выступать здесь просто не имеем права», — передает слова Карасева официальный сайт «Зенита».
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