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Димиртис Прифтис: «Зенит» обладает большим атакующим талантом
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Димиртис Прифтис: «Зенит» обладает большим атакующим талантом 

Советский спорт 1 час назад
Василий Карасев: Игра с УНИКСом станет хорошим экзаменом перед плей-офф  — Это последняя игра регулярной части сезона. «Зенит» обладает большим атакующим талантом, они играют в очень высоком темпе. Нам нужно быть полностью сконцентрированными на игре, чтобы оставаться конкурентоспособными, — цитирует Прифтиса официальный сайт УНИКСа.
Напомним, матч между петербургским и казанским клубом состоится 9 мая в спорткомплексе «Юбилейный» и начнется в 16:00. Команда Василия Карасева в 22 играх одержала 15 побед и расположилась на четвертом месте в таблице лиги ВТБ. УНИКС, выигравший 21 матч из 23, занимает вторую позицию. И петербуржцы, и казанцы гарантировали участие в плей-офф.
В сезоне 2017/2018 команды провели одну очную встречу. 5 октября в Казани победу со счетом 94:60 одержал УНИКС.
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