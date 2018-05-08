Димиртис Прифтис: «Зенит» обладает большим атакующим талантом

Василий Карасев : Игра с УНИКСом станет хорошим экзаменом перед плей-офф — Это последняя игра регулярной части сезона. «Зенит» обладает большим атакующим талантом, они играют в очень высоком темпе. Нам нужно быть полностью сконцентрированными на игре, чтобы оставаться конкурентоспособными, — цитирует Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч между петербургским и казанским клубом состоится 9 мая в спорткомплексе «Юбилейный» и начнется в 16:00. Команда Василия Карасева в 22 играх одержала 15 побед и расположилась на четвертом месте в таблице лиги ВТБ. УНИКС, выигравший 21 матч из 23, занимает вторую позицию. И петербуржцы, и казанцы гарантировали участие в плей-офф.

В сезоне 2017/2018 команды провели одну очную встречу. 5 октября в Казани победу со счетом 94:60 одержал УНИКС.